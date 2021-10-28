«Потерялись» деньги с расчетника после списания налога по инкассо? Без паники!

Банк не просто списывает деньги по инкассо налоговиков, но и блокирует эту же сумму. Не пугайтесь, если не сможете что-то оплатить до разблокировки.

В одном из ВК-сообществ пожаловались на налоговиков:

«Мы не оплатили по требованию налоги — приостановили операции по счетам. Как только деньги на счёте появились, налоговая их сняла. Но у нас на расчётном счёте должно было остаться еще 123 т.р, а их тоже сняли, все под ноль».

Большинство сказали, что слышат о таком впервые. И посоветовали посмотреть требование и решение:

«Дурь какая-то! Проверьте требование и Решения по суммам. Возможно, сняли два раза».

Другие посоветовали писать жалобу в УФНС и прокуратуру.

А кто-то предложил сначала посмотреть выписку из банка:

«Копать не нужно, на месте ваши деньги. Выписку сформируйте и увидите остаток. ИФНС блокирует сумму требования, затем списывает ее, но блокировка на эту сумму висит до разблокировки».

Бухгалтер так и сделал. И, как оказалось, деньги на счете действительно есть. Но они заблокированы:

«Да, вы были правы. Я в банк зашла и увидела в выписке, что остаток есть. Теперь я на своём опыте это узнала».