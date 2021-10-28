Как заполнить 6-НДФЛ при выплатах по ГПД

Выплаты по гражданско-правовым договорам проставляются в 6-НДФЛ в том случае, если деньги были фактически перечислены. И не важно, окончательный это расчет или аванс.

Напоминаем, что сдать 6-НДФЛ за девять месяцев надо не позднее 8 ноября. Срок сдачи перенесли из-за нерабочих дней в октябре-ноябре.

Если в третьем квартале ваша компания перечисляла деньги по договорам подряда, оказания услуг или аренды, то суммы отражаются в поле 110.

А вот в поле 113 указываются только выплаты по договорам подряда и оказания услуг. По аренде — нет, так как аренда не относится к услугам или работам.

Причем не важно, исполнены обязанности по договору или нет. Если были перечислены деньги по ГПД — их обязательно надо указать в 6-НДФЛ, в том числе и предоплату или авансы.