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📌 Внимание! Сроки сдачи РСВ и 6-НДФЛ перенесены на 8 ноября

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Рубрика 6-НДФЛ
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1 ноября истекает срок сдачи отчетов 6-НДФЛ и РСВ. Но в связи с введением нерабочих дней этот срок переносится.

Норма о переносе содержится в п.7 статьи 6.1 НК.

Если последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента выходным, нерабочим праздничным или нерабочим днем, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом сдать РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года надо до 8 ноября 2021 года включительно.

Обратите внимание, что перенос по НК на нерабочие дни производится, если они утверждены:

  • законодательством РФ
  • указом президента.

Регионального законодательства в этом перечне нет. Поэтому переноса на дни после 8 ноября (если в регионе они будут нерабочими) не предусмотрено.

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