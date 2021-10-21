📌 Внимание! Сроки сдачи РСВ и 6-НДФЛ перенесены на 8 ноября

1 ноября истекает срок сдачи отчетов 6-НДФЛ и РСВ. Но в связи с введением нерабочих дней этот срок переносится.

Норма о переносе содержится в п.7 статьи 6.1 НК.

Если последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента выходным, нерабочим праздничным или нерабочим днем , то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом сдать РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года надо до 8 ноября 2021 года включительно.

Обратите внимание, что перенос по НК на нерабочие дни производится, если они утверждены:

законодательством РФ

указом президента.

Регионального законодательства в этом перечне нет. Поэтому переноса на дни после 8 ноября (если в регионе они будут нерабочими) не предусмотрено.