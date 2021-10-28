Пользуетесь кассами «Дримкас»? Расскажите, как вам

В нашем «Рейтинге компаний» еще нет отзывов о производителе ККТ «Дримкас». Может быть, вы с ними знакомы? Расскажите нам, насколько они хороши.

«Дримкас» производит онлайн-кассы и разрабатывает сервисы для приемки и учета товаров, анализа бизнеса. Компания — партнер «Честного знака», так что у них есть все для работы с маркировкой.

Совсем недавно у компании появился блог на «Клерке» — следите за обновлениями.

«Дримкас», кстати, рекомендует автор наших вебинаров Яна Барихашвили, генеральный директор IT-компании ООО ЭЛО:

«Очень приятно с вами работать! Мы заключили партнёрские договора в октябре,и несколько раз обращались на горячую линию. Операторы отвечают грамотно и быстро, никаких лишних вопросов, идентификаций и переключений между операторами. На заданный вопрос максимум нужной информации. Ответы простые и на человеческом языке. На мой взгляд это самый лучший показатель в стремлении компании к развитию! Тех поддержке огромный плюс! Спасибо!»

Так Яна написала на официальной странице компании в Facebook.

Мы поискали отзывы о «Дримкас» на других сайтах и оказалось, что их очень много. Вот, например, с Яндекса:

Впрочем, не все так радужно. Бывают и вот такие оценки (это уже с сайта Отзовик):

А что скажете вы, друзья? Ждем ваши отзывы.