Как отстранять от работы непривитых сотрудников: порядок действий

Некоторые категории работников обязательно должны быть вакцинированы. В противном случае — отстранение от работы. Роструд расписал алгоритм действий работодателя при таком положении дел.
№
Что надо сделать
Комментарий
1
Определить перечень работников, которые относятся к категории, подлежащих вакцинации по постановлению Главного государственного санитарного врача по субъекту РФ.
2
Издать приказ об организации проведения профилактических прививок.
Основание:
В приказе необходимо указать:
3
Ознакомить работников, которые подлежат вакцинации, с приказом под роспись.
4
Организовать прохождение вакцинации работниками централизовано или обеспечить работникам возможность в течение рабочего времени пройти вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником зарплаты в период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией.
5
Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию.
6
В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения зарплаты в случае отказа пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации).
Основание — абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно.
В приказе необходимо указать:
7
В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику дистанционную работу, либо по инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу.
Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки.
8
Ознакомить отстраненных работников с приказом под роспись
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