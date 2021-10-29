Как отстранять от работы непривитых сотрудников: порядок действий

Что надо сделать

Определить перечень работников , которые относятся к категории, подлежащих вакцинации по постановлению Главного государственного санитарного врача по субъекту РФ.

Ознакомить работников , которые подлежат вакцинации, с приказом под роспись.

Организовать прохождение вакцинации работниками централизовано или обеспечить работникам возможность в течение рабочего времени пройти вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником зарплаты в период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией.

6

В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения зарплаты в случае отказа пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации). Основание — абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».