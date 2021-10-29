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Как отстранять от работы непривитых сотрудников: порядок действий

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Рубрика Трудовое право
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Некоторые категории работников обязательно должны быть вакцинированы. В противном случае — отстранение от работы. Роструд расписал алгоритм действий работодателя при таком положении дел.

Что надо сделать

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1

Определить перечень работников, которые относятся к категории, подлежащих вакцинации по постановлению Главного государственного санитарного врача по субъекту РФ.

 

2

Издать приказ об организации проведения профилактических прививок.

Основание:

  • постановление Главного государственного санитарного врача субъекта;
  • пп. 6 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
  • п. 2 ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
  • п. 18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
  • приказ Минздрава от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

 

В приказе необходимо указать:

  • сведения о необходимости вакцинации;
  • сроки прохождения вакцинации и предоставлении информации о прохождении вакцинации или об отказе от этой процедуры;
  • порядок предоставления сертификатов о прохождении вакцинации;
  • порядок предоставления сведений о противопоказаниях к прививке;
  • информацию о возможности отстранения работника в случае отказа от прохождения вакцинации;
  • должностное лицо, ответственное за организацию прохождения вакцинации и сбор информации об этом.

3

Ознакомить работников, которые подлежат вакцинации, с приказом под роспись.

 

4

Организовать прохождение вакцинации работниками централизовано или обеспечить работникам возможность в течение рабочего времени пройти вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником зарплаты в период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией.

 

5

 

Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию.

 

6

В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения зарплаты в случае отказа пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации).

 

Основание — абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

 

Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно.

В приказе необходимо указать:

  • фамилию, имя, отчество, должность работника;
  • основания, по которым он отстраняется от работы;
  • срок отстранения (на период эпиднеблагополучия).

 

7

В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику дистанционную работу, либо по инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу.

Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки.

8

Ознакомить отстраненных работников с приказом под роспись

 

 

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