Покупка одной доски для ремонта офиса может обойтись компании в 200 тысяч штрафа

Даже покупка одной-единственной доски — это причина отразить сделку в ЛесЕГАИС и сдать отчет. Из-за этого правила многие компании стараются избегать официальной покупки деревяшек.
В такую ситуацию попал участник нашего форума. Он заказал в «Леруа Мерлен» стройматериалы для ремонта офиса. Среди них — деревянный брусок за 200 рублей.
Уже после оплаты покупки директор вспомнил про ЛесЕГАИС, но все-таки надеялся, что существует некий минимум по объему древесины, до которого можно не заморачиваться отчетами в эту электронную систему.
Но увы... Регистрации в ЛесЕГАИС подлежит любая сделка с деревом (из списка). Отчитываться о таких покупках должны все ИП и организации.
Штрафы за нарушение — до 20 000 руб. на должностное лицо и до 200 000 руб. на организацию.
Во-первых, ему пришел автоматический ответ, что запрос будет рассмотрен к 12 ноября. Но ведь сделку надо зарегистрировать в течение 5 дней.В итоге бизнесмен пришел к решению не принимать эту злосчастную доску при доставке и купить ее на рынке не от имени фирмы, а от физлица.
Во-вторых, дозвониться до техподдержки портала не удалось.
В-третьих, после первых двух неудач у мужчины закрались сомнения в том, что сдача отчета пройдет гладко.
А вы покупали доски для офиса? Регистрировали сделку в ЕГАИС? Делитесь своими впечатлениями от этого процесса.
Обсуждение происходит в теме форума «Лес ЕГАИС».
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь