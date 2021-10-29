Покупка одной доски для ремонта офиса может обойтись компании в 200 тысяч штрафа

Даже покупка одной-единственной доски — это причина отразить сделку в ЛесЕГАИС и сдать отчет. Из-за этого правила многие компании стараются избегать официальной покупки деревяшек.

В такую ситуацию попал участник нашего форума. Он заказал в «Леруа Мерлен» стройматериалы для ремонта офиса. Среди них — деревянный брусок за 200 рублей.

Уже после оплаты покупки директор вспомнил про ЛесЕГАИС, но все-таки надеялся, что существует некий минимум по объему древесины, до которого можно не заморачиваться отчетами в эту электронную систему.

Но увы... Регистрации в ЛесЕГАИС подлежит любая сделка с деревом (из списка). Отчитываться о таких покупках должны все ИП и организации.

В список материалов, которые надо отражать в системе, входят, в том числе брусы, бруски, доски. В течение 5 дней после заключения договора его надо зарегистрировать в этой лесной системе. Штрафы за нарушение — до 20 000 руб. на должностное лицо и до 200 000 руб. на организацию.

Что же делать? Сначала бизнесмен честно пытался зарегистрироваться в ЛесЕГАИС и надеялся оперативно передать туда все данные. Но не тут-то было...

Во-первых, ему пришел автоматический ответ, что запрос будет рассмотрен к 12 ноября. Но ведь сделку надо зарегистрировать в течение 5 дней. Во-вторых, дозвониться до техподдержки портала не удалось. В-третьих, после первых двух неудач у мужчины закрались сомнения в том, что сдача отчета пройдет гладко.

В итоге бизнесмен пришел к решениюпри доставке ине от имени фирмы, а от физлица.

А вы покупали доски для офиса? Регистрировали сделку в ЕГАИС? Делитесь своими впечатлениями от этого процесса.

Обсуждение происходит в теме форума «Лес ЕГАИС».