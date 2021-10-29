Малоимущим хотят выдавать продукты

Поддержать малоимущих в связи с ростом цент и инфляцией надо набором продуктов, считают в Минэке.

Такое предложение будет направлено на рассмотрение в правительство к 1 ноября.

Выдача продуктов питания поможет финансово поддержать малоимущих, а также сдержать дальнейший рост цен.

Для этого в Минэке предлагают разработать план взаимодействия с фермерами. Например, частично компенсировать сельхозкомпаниям затраты на модернизацию и развивать ярмарки выходного дня. А также — наладить прямые контакты властей с торговыми сетями и фермерами для поставки продукции для малоимущих.

Материал по «Известиям».

Новости без воды сразу в вашу Телегу на нашем канале « БУХ!Молния ». Подписывайтесь.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь