ЦБ заявил, что онлайн-игры с заработком — это финансовая пирамида

Если в онлайн-игре надо сначала тратить деньги, а потом их можно выводить, то это финансовая пирамида, считают в Центробанке. И советуют держать детей подальше от таких игр.

Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников» — сказал он.

Принцип таких игр строится на сетевом маркетинге. Нет новых игроков — проект сворачивают, а деньги вывести при этом нельзя. Гарантий возврата средств там нет, это пишут в соглашении (которое никто не читает).

«Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу», — сказал Лях.

А самое опасное в этих играх, по словам банкира, то, что в них вовлекают детей и подростков. Кроме того, они привлекают людей из-за того, что работают с модной сейчас криптовалютой.

ЦБ не так давно и криптовалюту назвал финансовой пирамидой.

По материалам «РБК».