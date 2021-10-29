С 1 октября заработали новые правила по НДС с покупок у иностранных компаний

Раньше платить агентский НДС при покупках у иностранной фирмы надо было только в том случае, если инофирма не стоит на учете в ФНС. С 1 октября 2021 года ситуация поменялась. Теперь придется платить НДС, даже если иностранная компания стоит на налоговом учете в России.

Правда, это зависит от основания, по которому она встала на учет.

ФНС напоминает, что с 1 октября 2021 года при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранных компаний, местом реализации которых признается территория РФ, обязанность налогового агента по НДС возникает, если инофирма:

не состоит на учете в налоговых органах;

состоит на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории РФ недвижимого имущества, транспорта или в связи с открытием счета в банке;

состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения обособок на территории РФ, но реализует товары (работы, услуги) не через них, а самостоятельно.