Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

С 1 октября заработали новые правила по НДС с покупок у иностранных компаний

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговый агент по НДС
Версия для печати

Раньше платить агентский НДС при покупках у иностранной фирмы надо было только в том случае, если инофирма не стоит на учете в ФНС. С 1 октября 2021 года ситуация поменялась. Теперь придется платить НДС, даже если иностранная компания стоит на налоговом учете в России.

Правда, это зависит от основания, по которому она встала на учет.

ФНС напоминает, что с 1 октября 2021 года при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранных компаний, местом реализации которых признается территория РФ, обязанность налогового агента по НДС возникает, если инофирма:

  • не состоит на учете в налоговых органах;
  • состоит на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории РФ недвижимого имущества, транспорта или в связи с открытием счета в банке;
  • состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения обособок на территории РФ, но реализует товары (работы, услуги) не через них, а самостоятельно.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить