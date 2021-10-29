Опоздали со сдачей декларации по налогу на прибыль? Оштрафуют всего на 200 рублей

Вчера был крайний срок сдачи декларации по налогу на прибыль. Надеемся, что вы сдали ее вовремя. Но если просрочили – сильно не огорчайтесь. За этот отчет большого штрафа не будет.

статье 119 НК. Штраф за несвоевременную сдачу отчетности прописан в Он составляет 5 % от не уплаченной в установленный срок суммы налога из декларации за каждый полный или неполный месяц. У этого штрафа есть верхний и нижний предел: не более 30 % от суммы налога;

не менее 1 000 рублей.

Однако по статье 119 НК штрафуют только за декларации по итогам налогового периода.

По налогу на прибыль налоговый период – это год. А значит, к декларации за 9 месяцев статья 119 НК не применяется.

Дело в том, что фактически декларация за 9 месяцев – это расчет авансового платежа по налогу. Да, отчет называется «декларация». Но это не важно. Значение имеет его суть, а не наименование.

Об этом сообщается в письме ФНС № СА-4-7/16692 от 22.08.2014.

Штраф будет, но не по статье 119 НК, а по статье 126 НК. И он гораздо скромнее.

Статья 126 НК предусматривает штраф в размере 200 рублей.