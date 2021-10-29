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Опоздали со сдачей декларации по налогу на прибыль? Оштрафуют всего на 200 рублей

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Рубрика Декларация по налогу на прибыль
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Вчера был крайний срок сдачи декларации по налогу на прибыль. Надеемся, что вы сдали ее вовремя. Но если просрочили – сильно не огорчайтесь. За этот отчет большого штрафа не будет.

Штраф за несвоевременную сдачу отчетности прописан в статье 119 НК.

Он составляет 5 % от не уплаченной в установленный срок суммы налога из декларации за каждый полный или неполный месяц.

У этого штрафа есть верхний и нижний предел:

  • не более 30 % от суммы налога;
  • не менее 1 000 рублей.

Однако по статье 119 НК штрафуют только за декларации по итогам налогового периода.

По налогу на прибыль налоговый период – это год. А значит, к декларации за 9 месяцев статья 119 НК не применяется.

Дело в том, что фактически декларация за 9 месяцев – это расчет авансового платежа по налогу. Да, отчет называется «декларация». Но это не важно. Значение имеет его суть, а не наименование.

Об этом сообщается в письме ФНС № СА-4-7/16692 от 22.08.2014.

Штраф будет, но не по статье 119 НК, а по статье 126 НК. И он гораздо скромнее.

Статья 126 НК предусматривает штраф в размере 200 рублей.

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