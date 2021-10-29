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🚗 👵 Пенсионерам хотят простить транспортный налог

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Рубрика Транспортный налог
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Для равенства прав пенсионеров в регионах надо отменить транспортный налог для них по всей стране, считают в Госдуме. При условии, что мощность автомобиля — до 150 л. с.

Письмо с таким предложением депутат Госдума Иван Сухарев направил министру труда Антону Котякову:

«Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.».

Как уточнил Сухарев, льготы по транспортному налогу устанавливают местные власти. Может получиться, что в одном регионе есть такая льгота, а в соседнем — нет или есть, но в размере 50%.

Что приводит к неравенству прав пенсионеров.

Материал по RT.

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