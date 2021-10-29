Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бесплатный вебинар по персональным данным: как не попасть на штрафы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

За нарушения в области персональных данных компанию могут штрафовать в течение года. Штрафы — от 100 тыс. руб. до полумиллиона. А проверка по жалобе работника или клиента придет, несмотря на мораторий.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть бесплатный вебинар «Персональные данные: чем грозят нарушения?». Он пройдет 1 ноября, начало в 11:00 по Мск.

Самое важное, что будет на вебинаре:

  • Персональные данные работников: как обрабатывать, хранить и передавать?
  • Персональные данные клиентов: как обрабатывать, хранить и передавать?
  • Разбор свежих кейсов. Как избежать ответственности?

Спикер — Кирилл Степанов, старший партнер в юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры».

Запишитесь скорее, места еще есть.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить