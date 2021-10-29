Бесплатный вебинар по персональным данным: как не попасть на штрафы

За нарушения в области персональных данных компанию могут штрафовать в течение года. Штрафы — от 100 тыс. руб. до полумиллиона. А проверка по жалобе работника или клиента придет, несмотря на мораторий.
Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть бесплатный вебинар «Персональные данные: чем грозят нарушения?». Он пройдет 1 ноября, начало в 11:00 по Мск.
Самое важное, что будет на вебинаре:
- Персональные данные работников: как обрабатывать, хранить и передавать?
- Персональные данные клиентов: как обрабатывать, хранить и передавать?
- Разбор свежих кейсов. Как избежать ответственности?
Спикер — Кирилл Степанов, старший партнер в юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры».
Запишитесь скорее, места еще есть.
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