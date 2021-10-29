Бухгалтера посадили на пять лет за работу с однодневками

За перевод 54 млн рублей по фиктивным договорам бухгалтера осудили на пять лет и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Бухгалтер работал в автономной некоммерческой организации «Стандарты социального Питания». В течение нескольких лет она переводила деньги на счета фирм-однодневок за услуги по уборке помещения, грузоперевозку продуктов и составление планов питания. Но, как оказалось, никакие услуги не были оказаны.

Такую схему выявили только через пять лет сотрудники местного УФСБ.

Бухгалтера приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей по ст. 159 УК за мошенничество, совершенное группой лиц по сговору.

Адвокат бухгалтера настаивал на смягчении наказания на ст. 165 УК, как за имущественный ущерб при злоупотреблении доверием. Но судебная коллегия не согласилась с таким подходом.

Материал по «Живой Кубани».