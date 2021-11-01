За отпуск без содержания могут начислить алименты от среднероссийской зарплаты

Если сотрудник-алиментщик взял отпуск без содержания, в бухгалтерию может поступить документ от пристава с дополнительной суммой удержаний.

Такой случай произошел с участником нашего форума.

Компания подает ежеквартальные отчеты в службу приставов по удержаниям алиментов. Так как один месяц алиментщик был в отпуске без содержания, начисления зарплаты в этом месяце не было. Соответственно, не было и удержания алиментов.

Пристав насчитал задолженность за этот месяц, исходя из среднего размера зарплаты по России. В итоге у сотрудника образовался долг по алиментам в 13 тыс. рублей.

Отметим, что по данным Росстата средняя зарплата в России в августе 2021 года составляет. Соответственно 25 % от этой суммы – 13 088,75 руб.

Нормально ли это, интересуется работодатель.

В комментариях разгорелся спор.

Одни отмечают, что алименты удерживаются в доле от дохода. А доля от нуля — это ноль. Кроме того, у человека есть право по ТК взять отпуск без содержания по семейным обстоятельствам.

получается, что человек не может взять отпуск без сохранения заработной платы, т.е. реализовать свое право по ТК, потому что приставы сразу повесят на него долг. А если ему надо по семейным делам? — пишет автор темы

Другие парируют, что ребенок не должен быть материально ущемлен из-за семейных обстоятельств отца. А если алиментщик будет сидеть без содержания 3 месяца или целый год? Отпуск без содержания не должен быть лазейкой для уклонения от уплаты алиментов.

На мой взгляд, это совершенно справедливо — если человек находит средства, чтобы содержать себя не работая, то найдет и средства, чтобы содержать своего ребенка — пишет форумчанка

Участники обсуждения привели нормативку по этому вопросу —

Там сказано, что размер задолженности по алиментам в долях к заработку должника за определенный период определяется исходя из зарплаты.

Но если должник в этот период не работал либо не были представлены документы о его доходах за этот период, то задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней зарплаты в РФ.

Если человек не согласен с действиями пристава, он может обжаловать начисление алиментов в суде на основании п. 5 ст. 113 СК. Причем обжалование будет происходить по правилам искового производства, установленным ГПК РФ.

Отметим, что четкой нормы о начислении алиментов за отпуск без содержания про «правилам для неработающих» в законе не описано. Приставы могут по-разному реагировать на такое явление.

То есть в такой ситуации многое зависит от действий конкретного пристава и взыскателя. Если мать ребенка не будет жаловаться, то, скорее всего, пристав никаких начислений делать не будет.

А у вас в практике не было подобных ситуаций?

Обсуждение идет в теме форума «Расчет задолженности по алиментам».