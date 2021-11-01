Работодатель не обязан отпускать для обследований в поликлинику сотрудника, переболевшего ковидом

Для людей, которые переболели ковидом, предусмотрена углубленная диспансеризация. Но когда ее проходить, если человек работает?

Власти разработали программу такой диспансеризации. Она утверждена постановлением Правительства от 28.12.2020 № 2299 Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап включает следующие исследования: общий и биохимический анализы крови;

измерение сатурации;

тест с 6-минутной ходьбой;

спирометрия;

рентген грудной клетки;

анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

прием терапевта. Затем пациента отправляют на второй этап. Он включает еще 3 обследования: эхокардиография;

КТ легких;

допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Минздрав издал приказ о диспансеризации (№404 от 27.04.2021), который начал действовать с 1 июля 2021 года, и выпустил методичку от 02.07.2021.

Имеет ли сотрудник право на освобождение от работы для прохождения такой диспансеризации и на сколько дней?

Такой вопрос был задан Роструду. Ответ – в письме № ПГ/30337-6-1 от 14.10.2021.

Роструд пояснил, что ни Трудовой кодекс, ни вышеназванное постановление Правительства не содержат положений, обязывающих работодателя предоставлять работнику дополнительные дни для углубленной диспансеризации.

Напомним, сотрудники могут брать оплачиваемые выходные для диспансеризации:

до 40 лет — 1 день раз в 3 года;

с 40 лет до предпенсионного возраста — 1 день каждый год;

с предпенсионного возраста — по 2 дня ежегодно.

Напомним, ранее Роструд пояснял, что работодатель не обязан отпускать сотрудника к врачу, даже если речь идет об отпуске без содержания.

Работодатель может дать такой отпуск, а может и не дать.