Работодатель не обязан отпускать для обследований в поликлинику сотрудника, переболевшего ковидом

Для людей, которые переболели ковидом, предусмотрена углубленная диспансеризация. Но когда ее проходить, если человек работает?
Углубленная диспансеризация проходит в два этапа.
Первый этап включает следующие исследования:
- общий и биохимический анализы крови;
- измерение сатурации;
- тест с 6-минутной ходьбой;
- спирометрия;
- рентген грудной клетки;
- анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.
- прием терапевта.
Затем пациента отправляют на второй этап. Он включает еще 3 обследования:
- эхокардиография;
- КТ легких;
- допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
Минздрав издал приказ о диспансеризации (№404 от 27.04.2021), который начал действовать с 1 июля 2021 года, и выпустил методичку от 02.07.2021.
Имеет ли сотрудник право на освобождение от работы для прохождения такой диспансеризации и на сколько дней?
Такой вопрос был задан Роструду. Ответ – в письме № ПГ/30337-6-1 от 14.10.2021.
Роструд пояснил, что ни Трудовой кодекс, ни вышеназванное постановление Правительства не содержат положений, обязывающих работодателя предоставлять работнику дополнительные дни для углубленной диспансеризации.
Напомним, сотрудники могут брать оплачиваемые выходные для диспансеризации:
- до 40 лет — 1 день раз в 3 года;
- с 40 лет до предпенсионного возраста — 1 день каждый год;
- с предпенсионного возраста — по 2 дня ежегодно.
Напомним, ранее Роструд пояснял, что работодатель не обязан отпускать сотрудника к врачу, даже если речь идет об отпуске без содержания.
Работодатель может дать такой отпуск, а может и не дать.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь