Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Работодатель не обязан отпускать для обследований в поликлинику сотрудника, переболевшего ковидом

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовое право
Версия для печати

Для людей, которые переболели ковидом, предусмотрена углубленная диспансеризация. Но когда ее проходить, если человек работает?

Власти разработали программу такой диспансеризации. Она утверждена постановлением Правительства от 28.12.2020 № 2299.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа.

Первый этап включает следующие исследования:

  • общий и биохимический анализы крови;
  • измерение сатурации;
  • тест с 6-минутной ходьбой;
  • спирометрия;
  • рентген грудной клетки;
  • анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.
  • прием терапевта.

Затем пациента отправляют на второй этап. Он включает еще 3 обследования:

  • эхокардиография;
  • КТ легких;
  • допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Минздрав издал приказ о диспансеризации (№404 от 27.04.2021), который начал действовать с 1 июля 2021 года, и выпустил методичку от 02.07.2021.

Имеет ли сотрудник право на освобождение от работы для прохождения такой диспансеризации и на сколько дней?

Такой вопрос был задан Роструду. Ответ – в письме № ПГ/30337-6-1 от 14.10.2021.

Роструд пояснил, что ни Трудовой кодекс, ни вышеназванное постановление Правительства не содержат положений, обязывающих работодателя предоставлять работнику дополнительные дни для углубленной диспансеризации.

Напомним, сотрудники могут брать оплачиваемые выходные для диспансеризации:

  • до 40 лет — 1 день раз в 3 года;
  • с 40 лет до предпенсионного возраста — 1 день каждый год;
  • с предпенсионного возраста — по 2 дня ежегодно.

Напомним, ранее Роструд пояснял, что работодатель не обязан отпускать сотрудника к врачу, даже если речь идет об отпуске без содержания.

Работодатель может дать такой отпуск, а может и не дать.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить