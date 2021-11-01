💸 Штрафы по валютным операциям снизят наполовину

В новом КоАП малый бизнес ждут послабления — можно будет уплатить 1/2, а в некоторых случаях 1/3 штрафа, юрлицо и руководителя одновременно не оштрафуют. Штрафы по валютному законодательству тоже снизят.

Об этом рассказал советник министра юстиции Дмитрий Коротков.

По его словам, административные правонарушения разделят на грубые и негрубые. Если нарушил в первый раз — штраф обязательно заменят предупреждением, также можно будет уплатить только половину штрафа. А если нарушитель признает свою вину и не отрицает сам факт своих незаконных действий — то штраф составит 1/3. Но только если правонарушение будет негрубым.

К грубым относятся нормы о нарушении законодательства о противодействии экстремизму и коррупции, а также создающие угрозу причинения или повлекшие причинение вреда жизни и здоровью человека и пр.

Еще один момент — можно будет заключить соглашение в рамках административного производства. Уплатил штраф, возместил вред и принял меры, чтобы не нарушать в будущем — от административной ответственности освободят, производство по делу прекратят. Но если соглашение нарушить — оштрафуют по полной.

В кодексе исключат одновременное наказание юрлица и его руководителя. А за однородные нарушения суммировать штрафы будет нельзя. Это особенно актуально при проверках бизнеса. При определении наказания будут учитывать финансовое положение субъекта МСП — их будут штрафовать как ИП.

А если лицо добровольно возместит нанесенный вред или предотвратит последствия от своего нарушения — штраф будет по минимальной границе.

Важный момент — в новой редакции КоАП снизят штрафы за нарушение валютного законодательства.

«Например, были снижены санкции за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Если в настоящее время штраф за данное правонарушение составляет от 75 до 100% от суммы валютной операции, произведенной с нарушением закона, то в проекте КоАП предусмотрен штраф в размере от 20 до 40% от суммы валютной операции», — сообщил Коротков.

За нарушения таможенного законодательства штрафы оставят прежними. Но при нарушении сроков временного хранения товаров добавят предупреждение вместо штрафа.

И еще один момент — приостанавливать деятельность компаний и ИП больше не будут. Этот вид наказания из нового КоАП исключат.

По материалам «РГ».