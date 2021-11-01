Банк «Спутник» лишили лицензии за обнал

У самарского банка «Спутник» отозвали лицензию. Как указал ЦБ, банк утратил собственный капитал и занимался сомнительными операциями. Он был на 295 месте в банковской системе.
Вот что пишет об этом регулятор:
- банк полностью утратил свой капитал;
- занижал необходимые резервы;
- 12 месяцев игнорировал предписания ЦБ;
- занимался сомнительными операциями.
Кроме того, временная администрация выявила крупную недостачу денег, по этому поводу возбудили уголовные дела.
А вот что пишут на канале «Банкста»:
Банк в системе страхования вкладов.
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