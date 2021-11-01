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Банк «Спутник» лишили лицензии за обнал

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Рубрика Банки
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У самарского банка «Спутник» отозвали лицензию. Как указал ЦБ, банк утратил собственный капитал и занимался сомнительными операциями. Он был на 295 месте в банковской системе.

Вот что пишет об этом регулятор:

  • банк полностью утратил свой капитал;
  • занижал необходимые резервы;
  • 12 месяцев игнорировал предписания ЦБ;
  • занимался сомнительными операциями.

Кроме того, временная администрация выявила крупную недостачу денег, по этому поводу возбудили уголовные дела.

А вот что пишут на канале «Банкста»:

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Банк в системе страхования вкладов.

 

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