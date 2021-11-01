Банк «Спутник» лишили лицензии за обнал

У самарского банка «Спутник» отозвали лицензию. Как указал ЦБ, банк утратил собственный капитал и занимался сомнительными операциями. Он был на 295 месте в банковской системе.

Вот что пишет об этом регулятор:

банк полностью утратил свой капитал;

занижал необходимые резервы;

12 месяцев игнорировал предписания ЦБ;

занимался сомнительными операциями.

Кроме того, временная администрация выявила крупную недостачу денег, по этому поводу возбудили уголовные дела.

А вот что пишут на канале «Банкста»:

Банк в системе страхования вкладов.