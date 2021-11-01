Запустили сервис по субсидиям для бизнеса. Но пока он выдает ошибочные данные

С сегодняшнего дня начался прием заявлений на субсидии для бизнеса по 12 792 руб. на сотрудника. Проверьте свое право на новую субсидию в сервисе ФНС.

Об условиях получения данной госпомощи — читайте тут.

ФНС на своем сайте запустила промостраницу с сервисом, где можно проверить свое право на субсидию.

Проверка идет по ИНН.

Мы проверили некоторые ИНН, но сервис показывает некорректные данные — отсутствие компании в реестре МСП, хотя она там есть.

Впрочем, по некоторым компаниям информация корректна.

Напомним, заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика, ТКС или по почте.

Оно будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение 3 рабочих дней.