Дадут ли привитым скидку в 50% за оплату проезда?

Тем, кто сделает прививку от ковида, предлагают давать скидку в 50% на оплату проезда в общественном транспорте. Но только в течение шести месяцев после вакцинации, отмечают в Госдуме.
С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов:
«Прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — указано в письме на имя министра труда Антона Котякова.
Цитата по «Известиям».
Как уточнил депутат, скидка на проезд поможет простимулировать людей к вакцинации и, следовательно, выработать коллективный иммунитет.
А бизнес предложил властям ввести тотальную вакцинацию для всех людей.
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