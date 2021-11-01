За арендованное ОС налог на имущество платить не надо

При расчете налога на имущество организаций по среднегодовой стоимости имеет значение стоимость ОС на балансе компании по данным бухучета. Но по нормам ФСБУ 25/2018 одно и тоже ОС может быть на балансе двух компаний. Чтобы не было двойного налогообложения, скоро внесут поправки в НК.



ФСБУ 25/2018 регулирует учет аренды. Смотрите об этом стандарте бесплатный вебинар 3 ноября. Начало в 11:00 по Мск. В зависимости от вида аренды, условий договора, предмет аренды может учитываться: на балансе арендодателя — в качестве ОС или инвестиционного имущества;

на балансе арендатора — в качестве права пользования активом. В отдельных случаях арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом.

Таким образом объект аренды может быть одновременно отражен в составе ОС в балансе и арендатора, и арендодателя.

Чтобы в этом случае не было двойного налогообложения, налог на имущество платит арендодатель (собственник). То есть арендатор налог не платит, хотя у него на балансе есть арендованный объект ОС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-05-01/73425 от 10.09.2021.

А чтобы таких сомнений не возникало в принципе, планируется внести поправки в главу 30 НК и прописать там, что при аренде плательщиком по налог на имущество признается компания-арендодатель.