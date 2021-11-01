Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

За арендованное ОС налог на имущество платить не надо

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налог на имущество организаций
Версия для печати

При расчете налога на имущество организаций по среднегодовой стоимости имеет значение стоимость ОС на балансе компании по данным бухучета. Но по нормам ФСБУ 25/2018 одно и тоже ОС может быть на балансе двух компаний. Чтобы не было двойного налогообложения, скоро внесут поправки в НК.

ФСБУ 25/2018 регулирует учет аренды. Смотрите об этом стандарте бесплатный вебинар 3 ноября. Начало в 11:00 по Мск.

В зависимости от вида аренды, условий договора, предмет аренды может учитываться:

  • на балансе арендодателя — в качестве ОС или инвестиционного имущества;
  • на балансе арендатора — в качестве права пользования активом.

В отдельных случаях арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом.

Таким образом объект аренды может быть одновременно отражен в составе ОС в балансе и арендатора, и арендодателя.

Чтобы в этом случае не было двойного налогообложения, налог на имущество платит арендодатель (собственник).

То есть арендатор налог не платит, хотя у него на балансе есть арендованный объект ОС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-05-05-01/73425 от 10.09.2021.

А чтобы таких сомнений не возникало в принципе, планируется внести поправки в главу 30 НК и прописать там, что при аренде плательщиком по налог на имущество признается компания-арендодатель.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить