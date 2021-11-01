🍲 Как бухгалтеру оформить оплату обедов сотрудников

Оплата обедов оформляется как доход работника в натуральной форме. Максимальный размер — 20% от месячной зарплаты, напомнила ГИТ по Москве.
ГИТ по Москве ответила, что работодатель может оплачивать обеды работников.
Но проводить это надо как доход в натуральной форме. Он не может превышать 20% от размера начисленной за месяц зарплаты.
А вот удерживать частичную стоимость нельзя. Так как случаи, когда работодатель может удержать из зарплаты сотрудника деньги, прописаны в ст. 137 ТК. И частичного удержания из зарплаты за обеды там нет.
Письмо ГИТ в г. Москве от 17.09.2021 № ПГ/27629/10-33030-ОБ/1366 — тут.
Когда удерживать НДФЛ с работников при оплате питания? Правильно, на дату фактической оплаты.
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