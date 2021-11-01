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Повторных выплат на школьников не будет, сказали в Минтруде и ПФР

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Рубрика Общество. Люди. События
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Новость о том, что в ноябре можно повторно получить выплату 10 тысяч рублей на школьников — фейковая.

Такую информацию опубликовали в инстаграм-канале Минтруда

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и на сайте ПФР Кемеровской области.

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В интернете появилась информация, что выплаты на школьников будут повторно перечислены на счета получателей. Об этом сообщил житель Омска. Такое аудиосообщение пришло ему в WhatsApp:

«Добрый вечер, уважаемые родители. Все в курсе, что сейчас можно на детей от 6 до 16 лет получить ещё материальную помощь, которая у нас была выплатой в 10 000 рублей перед школой детям? Сейчас, во время локдауна, материальную помощь можно получить вторично. Единственное, это нужно оформить до 31 октября. Заходите в „Госуслуги“ и в заявлении, где указано, что „материальная помощь оказана“, нажимаете ещё раз, там высветится „зелёный рюкзачок“, и вы можете получить ещё раз 10 000 рублей», — говорилось в сообщении.
Цитата по Om1.ru.

Но ведомства уточнили, что выплата к школе была единоразовой. А подать заявление можно было до конца октября. Повторной выплаты не будет.

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