Повторных выплат на школьников не будет, сказали в Минтруде и ПФР

Новость о том, что в ноябре можно повторно получить выплату 10 тысяч рублей на школьников — фейковая.

Такую информацию опубликовали в инстаграм-канале Минтруда

и на сайте ПФР Кемеровской области.

В интернете появилась информация, что выплаты на школьников будут повторно перечислены на счета получателей. Об этом сообщил житель Омска. Такое аудиосообщение пришло ему в WhatsApp:

«Добрый вечер, уважаемые родители. Все в курсе, что сейчас можно на детей от 6 до 16 лет получить ещё материальную помощь, которая у нас была выплатой в 10 000 рублей перед школой детям? Сейчас, во время локдауна, материальную помощь можно получить вторично. Единственное, это нужно оформить до 31 октября. Заходите в „Госуслуги“ и в заявлении, где указано, что „материальная помощь оказана“, нажимаете ещё раз, там высветится „зелёный рюкзачок“, и вы можете получить ещё раз 10 000 рублей», — говорилось в сообщении.

Но ведомства уточнили, что выплата к школе была единоразовой. А подать заявление можно было до конца октября. Повторной выплаты не будет.