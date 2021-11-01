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Используете OkoCRM? Расскажите, как она вам

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Рубрика Менеджмент
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«Клерку» интересны ваши отзывы про OkoCRM для «Рейтинга компаний».

OkoCRM — система для улучшения результатов отдела продаж. На рынке относительно недавно. Если вы с ней работали, просим поделиться впечатлениями.

А вот что пишут о ней в интернете:

1

Кто-то считает минусам отсутствие бесплатной версии. Кстати, она есть, в виде пробного 14-днневного периода.

2

А кто-то сразу разобраться не мог, тоже считает минусом:

3

Возможно, что-то еще стоит об этой CRM рассказать? Пишите ваши отзывы.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

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