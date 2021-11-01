Используете OkoCRM? Расскажите, как она вам

«Клерку» интересны ваши отзывы про OkoCRM для «Рейтинга компаний».
OkoCRM — система для улучшения результатов отдела продаж. На рынке относительно недавно. Если вы с ней работали, просим поделиться впечатлениями.
А вот что пишут о ней в интернете:
Кто-то считает минусам отсутствие бесплатной версии. Кстати, она есть, в виде пробного 14-днневного периода.
А кто-то сразу разобраться не мог, тоже считает минусом:
Возможно, что-то еще стоит об этой CRM рассказать? Пишите ваши отзывы.
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