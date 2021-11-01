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Люди жалуются, что их заставляют работать в нерабочие дни

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатели вынуждают сотрудников работать в период нерабочих дней. Кто-то отправляет людей на это время в отпуска без содержания, кто-то — снижает зарплату. Десятки жалоб на такие нарушения поступают в Конфедерацию труда России (КТР).

КТР — это общероссийское профсоюзное объединение.

Президент КТР Борис Кравченко заявил, что по итогам разбирательств по ряду нарушений придется обращаться в прокуратуру.

«Чаще всего оказывается достаточно нормального правового разъяснения со стороны профсоюза. Но если приказы и локальные акты работодателя уже выпущены, и он упорствует, настаивая их на правомочности, материалы направляются в прокуратуру и инспекции по труду», — цитирует его слова «Интерфакс».

А ваш работодатель соблюдает ваши трудовые права в нерабочие дни?

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