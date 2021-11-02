Исполнитель зарегистрирован как самозанятый, но в Казахстане. С ним надо заключить ГПД как с физлицом. Иностранный статус самозанятого в этом случае не важен, отвечает эксперт.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Есть гражданин Казахстана. Он встал на учет как самозанятый в Казахстане, планируется дистанционная работа с ООО (РФ). Достаточно ли будет договора на оказание услуг чека от самозанятого (Чек будет „Казахстанский“ он не в РФ регистрировался как плательщик НПД)?».

Разобраться с этим вопросом помогла эксперт Надежда Камышева:

«Самозанятость в Казахстане для нас роли не играет, для нас он — обычное физлицо.

Заключаете договор ГПХ, НДФЛ не облагается (потому что доход от источника за пределами РФ), страховыми взносами тоже (поскольку он не застрахованное лицо).

Со своими налогами человек будет сам разбираться».

Автор вопроса поинтересовался длительностью договора. Не придерутся ли налоговики, если услуги будут оказываться один-два года?

Эксперт ответил, что длительность договора при дистанционной работе с иностранцами не играет роли:

«Минтруд считает, что в таком случае вообще нельзя заключать трудовые договоры. Потому что вы не можете контролировать место работы человека и не можете обеспечить его социальное страхование в части травматизма».

Главное — смотреть на условия труда. Чтобы не было схожести с трудовыми отношениями.

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