Исполнитель зарегистрирован как самозанятый, но в Казахстане. С ним надо заключить ГПД как с физлицом. Иностранный статус самозанятого в этом случае не важен, отвечает эксперт.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«Есть гражданин Казахстана. Он встал на учет как самозанятый в Казахстане, планируется дистанционная работа с ООО (РФ). Достаточно ли будет договора на оказание услуг чека от самозанятого (Чек будет „Казахстанский“ он не в РФ регистрировался как плательщик НПД)?».
Разобраться с этим вопросом помогла эксперт Надежда Камышева:
Со своими налогами человек будет сам разбираться».
Автор вопроса поинтересовался длительностью договора. Не придерутся ли налоговики, если услуги будут оказываться один-два года?
Эксперт ответил, что длительность договора при дистанционной работе с иностранцами не играет роли:
«Минтруд считает, что в таком случае вообще нельзя заключать трудовые договоры. Потому что вы не можете контролировать место работы человека и не можете обеспечить его социальное страхование в части травматизма».
Главное — смотреть на условия труда. Чтобы не было схожести с трудовыми отношениями.
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