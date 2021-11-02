Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

😷 Маски и аппараты ИВЛ могут подорожать, если срочно не внести поправки в НК

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДС
Версия для печати

Власти обещали внести поправки в НК, чтобы сохранить льготу по НДС на медицинские изделия в 2022 году. Однако пока проект в Думу так и не поступил.

Из-за этого так остро необходимые в пандемию товары — от масок до аппаратов ИВЛ — могут подорожать на 20 %, посетовал глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Поясним, освобождение от НДС и льготная ставка 10 % сейчас действуют при наличии одного из двух регистрационных удостоверений:

  • в соответствии с законодательством РФ;
  • в соответствии с правом ЕАЭС.

С 2022 году будут котироваться только удостоверения ЕАЭС, а их оформить успеют не все. Значит неизбежно повышение цен из-за НДС.

«Мы прекрасно помним ситуацию с поспешным введением маркировки, когда лекарства резко дорожали или исчезали из аптек. Нельзя допустить той же ситуации с медизделиями и оборудованием, тем более в разгар пандемии», — заявил Сергей Миронов.

«СР» выступает за пролонгацию льгот.

Добавим, такой проект разработан и размещен на федеральном портале. Но в Думу он пока не поступал.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить