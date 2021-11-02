😷 Маски и аппараты ИВЛ могут подорожать, если срочно не внести поправки в НК

Власти обещали внести поправки в НК, чтобы сохранить льготу по НДС на медицинские изделия в 2022 году. Однако пока проект в Думу так и не поступил.

Из-за этого так остро необходимые в пандемию товары — от масок до аппаратов ИВЛ — могут подорожать на 20 %, посетовал глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Поясним, освобождение от НДС и льготная ставка 10 % сейчас действуют при наличии одного из двух регистрационных удостоверений:

в соответствии с законодательством РФ;

в соответствии с правом ЕАЭС.

С 2022 году будут котироваться только удостоверения ЕАЭС, а их оформить успеют не все. Значит неизбежно повышение цен из-за НДС.

«Мы прекрасно помним ситуацию с поспешным введением маркировки, когда лекарства резко дорожали или исчезали из аптек. Нельзя допустить той же ситуации с медизделиями и оборудованием, тем более в разгар пандемии», — заявил Сергей Миронов.

«СР» выступает за пролонгацию льгот.

Добавим, такой проект разработан и размещен на федеральном портале. Но в Думу он пока не поступал.