Компания может учесть расходы по аннулированному чеку самозанятого

Компании и ИП на УСН, ОСНО, ЕСХН могут принять в расходы стоимость услуг, оказанных самозанятыми, только при наличии чека. Без чека уменьшать налоговую базу на такие затраты нельзя.

Однако бывают такие неожиданно-скандальны ситуации, когда плательщик НПД чек сформировал, выдал его заказчику, а потом аннулировал, чтобы не платить налог с этого дохода.

Заказчик в этом не виноват. Он может принять сумму в расходы, даже если самозанятый схитрил и аннулировал чек, хотя возврата денег не было.

Об этом сообщает ФНС в письме № ПА-4-20/15213@ от 28.10.2021.

Такой поступок НПДшника привлечет внимание налоговиков и станет основанием для проверки.

Кроме того, такую проверку самозанятого может инициировать заказчик. К сообщению в ИФНС о факте незаконного аннулирования чека надо приложить документы, подтверждающие реализацию услуг, а также факт их оплаты.