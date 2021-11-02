Компания может учесть расходы по аннулированному чеку самозанятого

Компании и ИП на УСН, ОСНО, ЕСХН могут принять в расходы стоимость услуг, оказанных самозанятыми, только при наличии чека. Без чека уменьшать налоговую базу на такие затраты нельзя.
Однако бывают такие неожиданно-скандальны ситуации, когда плательщик НПД чек сформировал, выдал его заказчику, а потом аннулировал, чтобы не платить налог с этого дохода.
Заказчик в этом не виноват. Он может принять сумму в расходы, даже если самозанятый схитрил и аннулировал чек, хотя возврата денег не было.
Об этом сообщает ФНС в письме № ПА-4-20/15213@ от 28.10.2021.
Такой поступок НПДшника привлечет внимание налоговиков и станет основанием для проверки.
Кроме того, такую проверку самозанятого может инициировать заказчик. К сообщению в ИФНС о факте незаконного аннулирования чека надо приложить документы, подтверждающие реализацию услуг, а также факт их оплаты.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь