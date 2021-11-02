Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Компания может учесть расходы по аннулированному чеку самозанятого

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

Компании и ИП на УСН, ОСНО, ЕСХН могут принять в расходы стоимость услуг, оказанных самозанятыми, только при наличии чека. Без чека уменьшать налоговую базу на такие затраты нельзя.

Однако бывают такие неожиданно-скандальны ситуации, когда плательщик НПД чек сформировал, выдал его заказчику, а потом аннулировал, чтобы не платить налог с этого дохода.

Заказчик в этом не виноват. Он может принять сумму в расходы, даже если самозанятый схитрил и аннулировал чек, хотя возврата денег не было.

Об этом сообщает ФНС в письме № ПА-4-20/15213@ от 28.10.2021.

Такой поступок НПДшника привлечет внимание налоговиков и станет основанием для проверки.

Кроме того, такую проверку самозанятого может инициировать заказчик. К сообщению в ИФНС о факте незаконного аннулирования чека надо приложить документы, подтверждающие реализацию услуг, а также факт их оплаты.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить