Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Больше всего налогов доначислили в Москве. А меньше всего — в Еврейской АО

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Бизнесу за первую половину этого года дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налогов и штрафов.

К таким выводам пришли в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

«В первом полугодии 2021 года в результате камеральных и выездных налоговых проверок российским предприятиям дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налоговых платежей и штрафов» — сказано в исследовании.

Больше всего доначислили в экономически развитых регионах.

  • Москва — 35 млрд руб.,
  • Подмосковье — 13,87 млрд,
  • Нижегородская область — 6 млрд,
  • Санкт-Петербург — 5,43 млрд,
  • Сахалинская область — 4,45 млрд,
  • Ставропольский край — 4,3 млрд,
  • Самарская область — 3,2 млрд,
  • Челябинская область — 2,9 млрд,
  • Кемеровская область — 2,7 млрд,
  • Оренбургская область — 2,5 млрд.

А меньше всего бизнес заплатил в следующих регионах:

  • ЕАО — 16,9 млн,
  • Тува — 30,8 млн,
  • Марий-Эл — 36,2 млн,
  • Камчатский край — 45,5 млн,
  • Чукотский автономный округ — 57,1 млн,
  • Хакасия — 62,4 млн,
  • Новгородская область — 70,2 млн,
  • Ингушетия — 100,1 млн,
  • Ивановская область — 105,5 млн,
  • Адыгея — 110 млн.

По материалам «ТАСС».

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить