Больше всего налогов доначислили в Москве. А меньше всего — в Еврейской АО

Бизнесу за первую половину этого года дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налогов и штрафов.

К таким выводам пришли в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

«В первом полугодии 2021 года в результате камеральных и выездных налоговых проверок российским предприятиям дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налоговых платежей и штрафов» — сказано в исследовании.

Больше всего доначислили в экономически развитых регионах.

А меньше всего бизнес заплатил в следующих регионах:

По материалам «ТАСС».

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