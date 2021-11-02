Больше всего налогов доначислили в Москве. А меньше всего — в Еврейской АО

Бизнесу за первую половину этого года дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налогов и штрафов.
К таким выводам пришли в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.
«В первом полугодии 2021 года в результате камеральных и выездных налоговых проверок российским предприятиям дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налоговых платежей и штрафов» — сказано в исследовании.
Больше всего доначислили в экономически развитых регионах.
- Москва — 35 млрд руб.,
- Подмосковье — 13,87 млрд,
- Нижегородская область — 6 млрд,
- Санкт-Петербург — 5,43 млрд,
- Сахалинская область — 4,45 млрд,
- Ставропольский край — 4,3 млрд,
- Самарская область — 3,2 млрд,
- Челябинская область — 2,9 млрд,
- Кемеровская область — 2,7 млрд,
- Оренбургская область — 2,5 млрд.
А меньше всего бизнес заплатил в следующих регионах:
- ЕАО — 16,9 млн,
- Тува — 30,8 млн,
- Марий-Эл — 36,2 млн,
- Камчатский край — 45,5 млн,
- Чукотский автономный округ — 57,1 млн,
- Хакасия — 62,4 млн,
- Новгородская область — 70,2 млн,
- Ингушетия — 100,1 млн,
- Ивановская область — 105,5 млн,
- Адыгея — 110 млн.
По материалам «ТАСС».
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