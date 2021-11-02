💉 Компаниям надо компенсировать расходы на вакцинацию сотрудников

Многие регионы обязали бизнес вакцинировать не менее 80% всех работников. А расходы ложатся на плечи работодателей. Бизнес-объединение предлагает властям компенсировать такие расходы.

С таким предложением выступил президент «Деловой России» Павел Титов:

«Если бы прописали, условно говоря, алгоритм этих затрат, допустим, на выходные дни, которые полагаются вновь вакцинированному сотруднику, то хотелось бы, чтобы государство поучаствовало бы в компенсации этих затрат.

Хотя бы 50% — я думаю, что это будет справедливо».

Также глава бизнес-объединения напомнил, что некоторые регионы начали обязывать работодателей вакцинировать не 60% сотрудников, а уже 80%. Например, в Подмосковье.

Материал по «ТАСС».

Еще «Деловая Россия» поддерживает идею бизнеса о введении тотальной вакцинации для всех.