💉 Компаниям надо компенсировать расходы на вакцинацию сотрудников

Многие регионы обязали бизнес вакцинировать не менее 80% всех работников. А расходы ложатся на плечи работодателей. Бизнес-объединение предлагает властям компенсировать такие расходы.
С таким предложением выступил президент «Деловой России» Павел Титов:
«Если бы прописали, условно говоря, алгоритм этих затрат, допустим, на выходные дни, которые полагаются вновь вакцинированному сотруднику, то хотелось бы, чтобы государство поучаствовало бы в компенсации этих затрат.
Также глава бизнес-объединения напомнил, что некоторые регионы начали обязывать работодателей вакцинировать не 60% сотрудников, а уже 80%. Например, в Подмосковье.
Материал по «ТАСС».
Еще «Деловая Россия» поддерживает идею бизнеса о введении тотальной вакцинации для всех.
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