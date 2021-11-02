Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💉 Компаниям надо компенсировать расходы на вакцинацию сотрудников

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Свой бизнес
Версия для печати

Многие регионы обязали бизнес вакцинировать не менее 80% всех работников. А расходы ложатся на плечи работодателей. Бизнес-объединение предлагает властям компенсировать такие расходы.

С таким предложением выступил президент «Деловой России» Павел Титов:

«Если бы прописали, условно говоря, алгоритм этих затрат, допустим, на выходные дни, которые полагаются вновь вакцинированному сотруднику, то хотелось бы, чтобы государство поучаствовало бы в компенсации этих затрат.

Хотя бы 50% — я думаю, что это будет справедливо».

Также глава бизнес-объединения напомнил, что некоторые регионы начали обязывать работодателей вакцинировать не 60% сотрудников, а уже 80%. Например, в Подмосковье.

Материал по «ТАСС».

Еще «Деловая Россия» поддерживает идею бизнеса о введении тотальной вакцинации для всех.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить