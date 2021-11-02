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Чем бухгалтер старше и чем больше он зарабатывает — тем чаще он готов пошутить на работе

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Больше всего юмор считают важным для профессии считают бармены и продажники. Бухгалтеры же в этом превзошли только юристов и экономистов. Еще желание пошутить сильно зависит от возраста и уровня дохода.

К такому выводу пришли в результате исследования в компании SuperJob.

О важности юмора в работе высказались 60% главбухов и 52% бухгалтеров. А против юмора высказались 31% главбухов и 34% бухов. 9% главбухов и 14% бухов затруднились с ответом.

65% опрошенных из разных профессий считают, что юмор очень важен для карьеры. А 25% — что юмор тут ни при чем, важно качественно делать свою работу и достигать высоких результатов.

Шутить на работе, это, конечно, хорошо. Но и о работе не стоит забывать. Смотрите запись вебинара «Как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии?», тогда и на юмор время останется.

Еще на желание пошутить очень влияет доход.

Так, ценят юмор на работе 75% россиян с доходом от 80 тыс. руб. и только 60% опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. Еще на это влияет возраст: 69% среди респондентов старше 45 лет любят юмор, и только 56% среди тех, кому еще нет 24.

Бухгалтеры любят юмор, но вот профессии, которые его любят больше:

  • менеджеры по продажам, бармены (по 80%),
  • воспитатели (78%),
  • медсестры (77%),
  • HR-менеджеры и учителя (по 76%).

Бухгалтеров тут 52%. Зато юристы и экономисты шутят еще реже — 49 и 50%.

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