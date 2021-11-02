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ИП на спецрежиме не получит вычеты по НДФЛ

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Предприниматель может получить налоговые вычеты, например, на детей или лечение, только если ведет деятельность на ОСНО. На спецрежимах — нельзя.

Об этом еще раз напомнили налоговики в письме от 18.10.2021.

Налоговые вычеты может оформить человек только в том случае, если он платит НДФЛ. А спецрежимники вместо него платят налог с доходов по пониженным ставкам.

Поэтому, если предприниматель хочет получать вычет по НДФЛ, то надо переходить на ОСНО.

Такую же позицию налоговики высказывали и в августовском письме.

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