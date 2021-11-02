Несколько мест работы — несколько больничных. Но есть нюанс

Если работник работает по основному месту и по совместительству, то больничный ему оплатят и там, и там. Но только если он отработал по совместительству два предыдущих года.
Спрашивает наш подписчик.
«Работник у нас на основном месте, а еще работает где-то по совместительству. Везде официальная минималка.
Больничный ему оплатят сразу две организации? Или одна?
Просто если бы он не болел, то получил бы две зарплаты, а так расчёт показывает одну только».
На основании статьи 13 Федерального закона №255-ФЗ от 29.12.2006, и пунктов 6-8 приказа Минздрава от 1 сентября 2020 г. № 925н, обе организации оплатят больничный. Но только если по совместительству 2 предыдущих года отработано.
Автор уточнила, что по совместительству до этого года отработан только 2020-й. На что ответили, что больничный и пособие такой сотрудник получит только по основному месту работы.
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