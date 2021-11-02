Давать выходные сотрудникам за вакцинацию – это законно

Сейчас власти рекомендуют работодателям (в некоторых регионах даже очень настоятельно и в категоричной форме) предоставлять сотрудникам 2 выходных дня за вакцинацию.

Между тем в некоторых компаниях сработали на опережение и ввели подобную трудовую льготу еще до того, как с таким поручением выступил президент.

Например, привитым сотрудникам предоставляют 3 дня дополнительного отпуска.

Однако у таких работодателей еще оставались сомнения — законно ли это, не возмутятся ли непривитые сотрудники, посчитав это дискриминацией?

Роструд в письме № ПГ/30835-6-1 от 20.10.2021 сообщает, что по ТК обязанности давать выходные вакцинированным у работодателя нет. Но ТК дает работодателю широкие возможности для самостоятельного регулирования вопросов организации труда работников.

В том числе, можно прописать в локальных актах дополнительное время отдыха работникам и прочие «плюшки», прошедшим вакцинацию от ковида.

Например, это могут быть:

дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением зарплаты;

возможность присоединения допвыходных к очередному отпуску;

дополнительные выплаты;

оплата проезда, питания.

Если непривитые сотрудники считают, что подверглись дискриминации в сфере труда, то они могут обратиться в суд, констатирует Роструд.