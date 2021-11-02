Вы работали с банком «Сфера»? Расскажите, как он вам

«Клерку» нужны ваши отзывы о банке «Сфера» для нашего «Рейтинга компаний».
«Сфера» — онлайн-банк для бизнеса со встроенной бухгалтерией, эквайрингом, документооборотом и юридической поддержкой. Создан сравнительно недавно под эгидой АО «БКС Банк».
На портале Банки.ру он занимает 36-е место в народном рейтинге. Вот что пишут клиенты:
В этом же отзыве отметили и минусы:
А вот что ответил банк:
А кому-то все понравилось. Ну почти:
А вот этот клиент явно остался недоволен:
К чести банка надо сказать, что он пытается решить проблему:
Но в целом, отрицательных отзывов мы нашли гораздо больше, чем положительных. Может быть, мы плохо искали?
Расскажите, как вам банк, если уже с ним работали.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
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