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Вы работали с банком «Сфера»? Расскажите, как он вам

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Рубрика Банки
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«Клерку» нужны ваши отзывы о банке «Сфера» для нашего «Рейтинга компаний».

«Сфера» — онлайн-банк для бизнеса со встроенной бухгалтерией, эквайрингом, документооборотом и юридической поддержкой. Создан сравнительно недавно под эгидой АО «БКС Банк».

На портале Банки.ру он занимает 36-е место в народном рейтинге. Вот что пишут клиенты:

1

В этом же отзыве отметили и минусы:

2

А вот что ответил банк:

3

А кому-то все понравилось. Ну почти:

4

А вот этот клиент явно остался недоволен:

5

К чести банка надо сказать, что он пытается решить проблему:

6

Но в целом, отрицательных отзывов мы нашли гораздо больше, чем положительных. Может быть, мы плохо искали? 

Расскажите, как вам банк, если уже с ним работали. 

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

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