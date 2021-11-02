Вы работали с банком «Сфера»? Расскажите, как он вам

«Клерку» нужны ваши отзывы о банке «Сфера» для нашего «Рейтинга компаний».

«Сфера» — онлайн-банк для бизнеса со встроенной бухгалтерией, эквайрингом, документооборотом и юридической поддержкой. Создан сравнительно недавно под эгидой АО «БКС Банк».

На портале Банки.ру он занимает 36-е место в народном рейтинге. Вот что пишут клиенты:

В этом же отзыве отметили и минусы:

А вот что ответил банк:

А кому-то все понравилось. Ну почти:

А вот этот клиент явно остался недоволен:

К чести банка надо сказать, что он пытается решить проблему:

Но в целом, отрицательных отзывов мы нашли гораздо больше, чем положительных. Может быть, мы плохо искали?

Расскажите, как вам банк, если уже с ним работали.