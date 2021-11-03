Имущественный вычет за ипотечную квартиру в новостройке дадут и мужу, и жене, даже если они уже развелись

Супруги взяли ипотеку и вложились в новостройку. Но пока дом строился, они развелись. Для вычета это не имеет значения, если ДДУ заключался в период брака, считает Минфин.

Разъяснения даны в письме № 03-04-05/82818 от 13.10.2021.

Общий максимальный размер вычета:

2 000 000 на квартиру;

3 000 000 на проценты по ипотеке.

По новостройкам право на вычет наступает в том году, когда подписан акт передачи с застройщиком.

Как пояснил Минфин, каждый из супругов получит вычет, если: договор долевого строительства заключен в период брака;

оплата по договору произведена за счет общих доходов супругов.

То есть неважно, что к моменту сдачи дома развод уже случился. Главное, что брак еще действовал, когда был подписан договор и вносились деньги.

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