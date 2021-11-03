❗ Годовой расчет 6-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме

Поменялась форма 6-НДФЛ, а также справка (вместо 2-НДФЛ), которая является приложением к этому отчету.
Опубликован приказ ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@.
В новом бланке учтена норма о зачете налога на прибыль с полученных компанией дивидендов при исчислении НДФЛ с доходов учредителей пропорционально доле участия.
В справке, которую выдают сотрудникам, поменялся раздел 5.
Оттуда убрали строку «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» и добавили строку «Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету».
При этом в справку добавили раздел 6, куда перекочевала строка о не удержанном налоге из раздела 5.
Но теперь там будет фигурировать не только налог, который не удержали, но и сумма дохода.
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