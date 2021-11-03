👆👇 Для пострадавшего бизнеса ввели два вида субсидий. Не путайте их!

При обсуждении новости о введении субсидий для пострадавшего бизнеса выяснилось, что некоторые путают два вида госпомощи и бланки для ее получения. Внесем ясность.

Новая субсидия по МРОТ на человека, о которой все говорят, введена постановлением Правительства № 1513 от 07.09.2021.

Этот документ был принят еще в сентябре, и субсидия там уже была, но другая. Ее должны были давать при введении ограничительных мер. Каких конкретно, спросите вы? Интересный вопрос. Но ответить на него было затруднительно. Люди не понимали, как бизнесу воспользоваться такой поддержкой. Это постановление фактически не работало. В нем многое было непонятно.

И вот его переписали.

В нем теперь два вида субсидий: субсидия на нерабочие дни;



субсидия на карантин.

С первой все понятно. Мы про нее рассказывали.

Субсидию на карантин в размере 0,5 МРОТ за 2 недели карантина и 1 МРОТ за 4 недели карантина будут давать, когда этот карантин в регионе введут. Пока его нигде не вводили. А значит и права на эту субсидию пока ни у кого нет.

В ПП № 1513 изложен алгоритм введения карантина. Его вводит губернатор.

На разные виды субсидий надо подавать заявления разной формы. Не перепутайте!

Бланки следующие: на субсидию за нерабочие дни — КНД 1150127 (приложение № 4 к ПП № 1513)

(приложение № 4 к ПП № 1513) на субсидию за карантин — КНД 1150126 (приложение № 2 к ПП № 1513)

Перечень пострадавших отраслей для разных субсидий тоже разный.

Для субсидии по нерабочим дням он в приложении № 5, для субсидии на карантин — в приложении № 3.

ФНС запустила сервисы, в которых можно пробить по ИНН право на субсидию. Эти сервисы тоже разные. Не перепутайте.

Сервис по субсидии за нерабочие дни – здесь. Сервис по субсидии за карантин – здесь.