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Если у вас требуют бумажный типовой устав — пусть смотрят на сайте налоговой

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Если для ООО выбрали типовой устав, налоговая его в печатном виде не выдаст. Просто поставит в ЕГРЮЛ отметку о типовом уставе и его номер. В банках его тоже не спросят.

Спрашивает наш подписчик.

«В 2021 году регистрировали ООО с типовым уставом. Регистрировал единственный учредитель через Госуслуги. В итоге все зарегистрировали, но устава нет ни в каком виде. Расчетный счет открыли без проблем.

Как сейчас происходит с типовыми уставами, нужен он или нет? Заказывать копию в налоговой?».

Прокомментировала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ:

«После утверждения новых форм (приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@), при создании ООО появилась возможность указать, будет ли создаваемое общество действовать на основании типового устава.

В формах достаточно указать только номер любого из 36 уставов, предусмотренных Приказом Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411. После этого ООО, по сути, присоединяется к использованию устава, разработанного законодателем, и ему не требуется в будущем вносить в него изменения. Так как, при необходимости, это сделает самостоятельно государственное ведомство.

В ЕГРЮЛ ставится отметка об использовании обществом типового устава и его номере. А так как все уставы находятся в общем доступе, при государственной регистрации не выдается экземпляр с отметками налоговой. А у общества отсутствует необходимость хранить каким-либо образом типовой устав на бумаге вместе с остальными учредительными документами».

Сами типовые уставы выложены на сайте налоговой, там можно их посмотреть и оценить. Пользоваться ими не стоит, так как в них много ошибок.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

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