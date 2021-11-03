💊 Вводят новые правила выдачи больничных листов

В 2022 году только некоторым людям будут выдавать бумажные больничные, остальным – электронные. Право на выдачу бумажных листков будет только у некоторых медорганизаций, включенных в специальный перечень.

Электронные больничные медики будут формировать, подписывать электронной подписью, и размещать в информационной системе ФСС.

Однако для некоторых людей больничные по-прежнему надо будет составлять на бумаге. Речь идет о людях:

сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;

в отношении которых реализуются меры государственной защиты.

Все эти нюансы учтут в новых правилах выдачи больничных листов, которые разработал Минздрав.

Проект опубликован на федеральном портале.

Выдавать бумажные листки будут медицинские организации, включенные в специальный перечень.

Если «тайный человек» лечился в клинике, не вошедшей в перечень, ему вместо бумажного больничного дадут: бумажную справку, в которой указан период болезни;

выписку из медкарты (если лечился амбулаторно) или из истории болезни (если лечение было в стационаре).

Эти бумажные документы потом надо будет заменить на бумажный больничный. Для этого сам пациентобращается в медицинскую организацию, включенную в перечень.

Новые правила оформления больничных листков вступят в силу с 1 января 2022 года.

Действующие правила по приказу Минздрава от 01.09.2020 № 925н будут отменены.