💊 Вводят новые правила выдачи больничных листов

В 2022 году только некоторым людям будут выдавать бумажные больничные, остальным – электронные. Право на выдачу бумажных листков будет только у некоторых медорганизаций, включенных в специальный перечень.
Электронные больничные медики будут формировать, подписывать электронной подписью, и размещать в информационной системе ФСС.Однако для некоторых людей больничные по-прежнему надо будет составлять на бумаге. Речь идет о людях:
- сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
- в отношении которых реализуются меры государственной защиты.
Проект опубликован на федеральном портале.
Выдавать бумажные листки будут медицинские организации, включенные в специальный перечень.
Если «тайный человек» лечился в клинике, не вошедшей в перечень, ему вместо бумажного больничного дадут:Эти бумажные документы потом надо будет заменить на бумажный больничный. Для этого сам пациент или его работодатель обращается в медицинскую организацию, включенную в перечень.
- бумажную справку, в которой указан период болезни;
- выписку из медкарты (если лечился амбулаторно) или из истории болезни (если лечение было в стационаре).
Новые правила оформления больничных листков вступят в силу с 1 января 2022 года.
Действующие правила по приказу Минздрава от 01.09.2020 № 925н будут отменены.
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