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📃 Подотчетник должен покупать прослеживаемые товары только по доверенности

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Как магазину определить, что покупатель-физлицо на самом деле не просто человек сам по себе, а представитель организации? Разъяснения дала ФНС.

Продавая прослеживаемые товары организациям, фирма-поставщик должна оформить электронный счет-фактуру.

Если от имени организации-покупателя действует физлицо-подотчетник, у него должна быть доверенность, подписанная руководителем фирмы.

А поскольку подотчетное лицо выступает от имени организации, фирма-продавец обязана оформить электронный счет-фактуру.

Когда подотчетник не заявляет о себе как о представителе организации (не имеет доверенности), приобретение товара оформляется как в рознице.

В этой связи для соблюдения покупателем норм о прослеживаемости товаров и корректного оформления документов продавцом организация, приобретающая товары через подотчетное лицо, должна оформить на подотчетное лицо доверенность.

Такой вывод содержится в письме ФНС № ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021.

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