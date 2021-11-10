За одну лодку надо платить два налога

Катер (моторная лодка) — это недвижимое имущество и транспорт одновременно. А значит за него надо платить налог на имущество и транспортный налог.
Этот вопрос стал темой обсуждения на нашем форуме.
Наш читатель поинтересовался, как соотносится мощность двигателя в лошадиных силах с расчетом налога на имущество организаций по ставке 2,2 % от инвентаризационной стоимости.
Участники обсуждения вынуждены были огорчить автора темы. Для налога на имущество лошадиные силы значения не имеют. Но за катер придется платить не только налог на имущество, но и транспортный налог.
По мнению Минфина, изложенному в письме № 03-05-05-01/107463 от 09.12.2020, никакого двойного налогообложения тут нет.
Налог на имущество организаций и транспортный налог имеют самостоятельные объекты налогообложения и самостоятельные налоговые базы.Подлежащие госрегистрации морские суда, суда внутреннего плавания по нормам ГК относятся к недвижимости
Эти налоги зависят от разных характеристик транспортного средства:
- по налогу на имущество организаций — стоимостное выражение;
- по транспортному налогу — физические свойства, «обусловливающие соответствующий уровень воздействия на состояние дорог общего пользования».
Таким образом, маломерное судно (моторная лодка), учитываемое на балансе организации в качестве ОС, является объектом недвижимого имущества и подлежит обложению налогом на имущество.
Обсуждение этого вопроса — в теме форума «Налог на имущество катер».
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