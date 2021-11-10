За одну лодку надо платить два налога

Катер (моторная лодка) — это недвижимое имущество и транспорт одновременно. А значит за него надо платить налог на имущество и транспортный налог.

Этот вопрос стал темой обсуждения на нашем форуме.

Наш читатель поинтересовался, как соотносится мощность двигателя в лошадиных силах с расчетом налога на имущество организаций по ставке 2,2 % от инвентаризационной стоимости.

Участники обсуждения вынуждены были огорчить автора темы. Для налога на имущество лошадиные силы значения не имеют. Но за катер придется платить не только налог на имущество, но и транспортный налог.

По мнению Минфина, изложенному в письме № 03-05-05-01/107463 от 09.12.2020, никакого двойного налогообложения тут нет.

Налог на имущество организаций и транспортный налог имеют самостоятельные объекты налогообложения и самостоятельные налоговые базы. Эти налоги зависят от разных характеристик транспортного средства: по налогу на имущество организаций — стоимостное выражение;

по транспортному налогу — физические свойства, «обусловливающие соответствующий уровень воздействия на состояние дорог общего пользования».

Подлежащие госрегистрации морские суда, суда внутреннего плавания по нормам ГК

Таким образом, маломерное судно (моторная лодка), учитываемое на балансе организации в качестве ОС, является объектом недвижимого имущества и подлежит обложению налогом на имущество.

Обсуждение этого вопроса — в теме форума «Налог на имущество катер».