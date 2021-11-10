НДС начисляется на всю цену строительных работ, из чего бы она не состояла

Контрагенты согласовывают стоимость услуг и не имеет значения, как формировалась цена, из каких компонентов. НДС накручивается на всю конечную стоимость.

Минфин в письме от 13.10.2021 № 03-07-11/82621 рассмотрел ситуацию, когда цена строительных работ формируется с учетом стоимости услуг по страхованию гражданской ответственности.

Страхование не облагается НДС. Но в данном случае это не имеет значения. Есть цена работ, по умолчанию она признается рыночной, если стороны сделки — не взаимозависимые. На всю эту стоимость начисляется НДС.

Таким образом, налоговая база по НДС в отношении строительных работ, цена которых формируется в том числе с учетом стоимости услуг по страхованию гражданской ответственности, определяется как договорная цена этих работ.

При этом исчисление НДС по отдельным составляющим договорной цены Налоговым кодексом не предусмотрено.