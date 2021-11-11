За пожертвование некоммерческой организации можно получить вычет по НДФЛ

При перечислении пожертвований некоторым НКО у людей возникает право на социальный вычет по НДФЛ. Его размер имеет свой лимит — 25 % от дохода.

Вычет положен при переводе денег СОНКО, а также НКО, осуществляющим деятельность в области: науки;

культуры;

физкультуры и спорта (за исключением профессионального спорта);

образования;

просвещения;

здравоохранения;

защиты прав и свобод человека и гражданина;

социальной и правовой поддержки и защиты граждан;

содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций;

охраны окружающей среды;

защиты животных.

Основание — подпункт 1 пункта 1 статьи 219 НК.

Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 % суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.08.2021 № 03-04-05/67490.