За пожертвование некоммерческой организации можно получить вычет по НДФЛ

При перечислении пожертвований некоторым НКО у людей возникает право на социальный вычет по НДФЛ. Его размер имеет свой лимит — 25 % от дохода.
Вычет положен при переводе денег СОНКО, а также НКО, осуществляющим деятельность в области:
- науки;
- культуры;
- физкультуры и спорта (за исключением профессионального спорта);
- образования;
- просвещения;
- здравоохранения;
- защиты прав и свобод человека и гражданина;
- социальной и правовой поддержки и защиты граждан;
- содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций;
- охраны окружающей среды;
- защиты животных.
Основание — подпункт 1 пункта 1 статьи 219 НК.
Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 % суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.08.2021 № 03-04-05/67490.
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