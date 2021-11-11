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За пожертвование некоммерческой организации можно получить вычет по НДФЛ

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Рубрика Социальный вычет
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При перечислении пожертвований некоторым НКО у людей возникает право на социальный вычет по НДФЛ. Его размер имеет свой лимит — 25 % от дохода.

Вычет положен при переводе денег СОНКО, а также НКО, осуществляющим деятельность в области:

  • науки;
  • культуры;
  • физкультуры и спорта (за исключением профессионального спорта);
  • образования;
  • просвещения;
  • здравоохранения;
  • защиты прав и свобод человека и гражданина;
  • социальной и правовой поддержки и защиты граждан;
  • содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций;
  • охраны окружающей среды;
  • защиты животных.

Основание — подпункт 1 пункта 1 статьи 219 НК.

Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 % суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.08.2021 № 03-04-05/67490.

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