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Сертификаты о вакцинации внезапно перестали действовать

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Рубрика Общество. Люди. События
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Люди жалуются, что их сертификаты перестали действовать, так как новая форма, которая вступила в силу с 8 ноября, действует полгода, а не год. Вот только почему это касается и ранее выданных сертификатов?

О новой форме сертификата о вакцинации и приказе Минздрава мы писали ранее.

Вот пример такого сброса дат:

2

Новые сертификаты действуют полгода, ранее он действовал год. Но выходит, что в данном случае норма с обратной силой? Почему это коснулось сертификатов, которые выдали ранее?

Коллеги, пишите в комментариях, у кого еще такое случилось.

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