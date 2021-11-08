Сертификаты о вакцинации внезапно перестали действовать

Люди жалуются, что их сертификаты перестали действовать, так как новая форма, которая вступила в силу с 8 ноября, действует полгода, а не год. Вот только почему это касается и ранее выданных сертификатов?
О новой форме сертификата о вакцинации и приказе Минздрава мы писали ранее.
Вот пример такого сброса дат:
Новые сертификаты действуют полгода, ранее он действовал год. Но выходит, что в данном случае норма с обратной силой? Почему это коснулось сертификатов, которые выдали ранее?
Коллеги, пишите в комментариях, у кого еще такое случилось.
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