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На оплату имущественных налогов осталось меньше месяца

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Оплатить имущественные налоги надо до 1 декабря 2021 года. В противном случае — пени за неуплату налога.

О сроке уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество напомнила региональная ФНС.

Если не уплатить налоги до этой даты, то будет начисляться пеня. Ее размер за каждый день просрочки — 1/300 ключевой ставки с суммы недоимки.

Размер ключевой ставки можно посмотреть тут.

Оплатить налоги можно через отделения или мобильные приложения банков, в личном кабинете налогоплательщика, через Госуслуги или через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин физических лиц».

Но вот зайти в личный кабинет физлица не получилось. 

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