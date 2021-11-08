На оплату имущественных налогов осталось меньше месяца

Оплатить имущественные налоги надо до 1 декабря 2021 года. В противном случае — пени за неуплату налога.
О сроке уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество напомнила региональная ФНС.
Если не уплатить налоги до этой даты, то будет начисляться пеня. Ее размер за каждый день просрочки — 1/300 ключевой ставки с суммы недоимки.
Размер ключевой ставки можно посмотреть тут.
Оплатить налоги можно через отделения или мобильные приложения банков, в личном кабинете налогоплательщика, через Госуслуги или через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин физических лиц».
Но вот зайти в личный кабинет физлица не получилось.
Друзья, а у вас получается зайти в ЛК или тоже сбой?
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.