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⚡ Сроки прививочных сертификатов обнулились из-за сбоя на Госуслугах

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Рубрика Общество. Люди. События
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Изменения по срокам сертификатов — это ошибка. Скоро все восстановят.

Сегодня многие были обескуражены тем, что их сертификаты о прививке с QR-кодом неожиданно обнулились.

Срок сократился с года до шести месяцев.

Как сообщает Оперштаб, на Госуслугах произошел сбой. В течение дня сертификаты восстановят.

По информации издания «Известия», полученные ранее сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

UPD. Уже идут сообщения, что ошибка исправлена и срок сертификата восстановлен.

Проверяйте срок своего сертификата.

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