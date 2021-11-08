⚡ Сроки прививочных сертификатов обнулились из-за сбоя на Госуслугах

Изменения по срокам сертификатов — это ошибка. Скоро все восстановят.
Сегодня многие были обескуражены тем, что их сертификаты о прививке с QR-кодом неожиданно обнулились.
Срок сократился с года до шести месяцев.
Как сообщает Оперштаб, на Госуслугах произошел сбой. В течение дня сертификаты восстановят.
По информации издания «Известия», полученные ранее сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.
UPD. Уже идут сообщения, что ошибка исправлена и срок сертификата восстановлен.
Проверяйте срок своего сертификата.
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