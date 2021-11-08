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Бизнес стал реже применять теневые схемы?

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Рубрика Экономика России
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Большинство представителей бизнеса не пользуется теневыми схемами, даже в непростых условиях ограничений. Такие данные привел бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Выяснилось, что, несмотря на большие и объективные трудности в период ограничений, большая часть предпринимателей не стремится использовать теневые схемы экономии расходов» — сказал он.

Экономить на налогах вообще стало очень опасно. Смотрите завтра бесплатный вебинар «Что будут проверять в 2022 налоговики? Опасные налоговые схемы». Начало в 11:00 по Москве.

Аппарат Титова провел опрос  — знают ли предприниматели о случаях, когда кто-то использовал теневые схемы. Участвовали чуть более 7 тыс. гендиров и владельцев бизнеса. Вот какие результаты:

  • 53,3% ответили, что с таким не сталкивались
  • 46,7% сказали, что слышали о различных схемах.

Из тех, кто о них слышали, 13,1% назвали их число незначительным, 17,3% считают, что схемы использует каждый второй бизнесмен, а 16,4% считают, что без схем в бизнесе никто не обходится.

Причину такой законопослушности Титов видит в том, что «государство уже отстроило все системы контроля по максимуму, поэтому и его роль в поддержке бизнеса чрезвычайно велика».

Возможно, бизнес правда стал гораздо реже пользоваться сомнительным «схематозом». А может, просто побоялись даже на анонимный опрос правдиво отвечать.

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