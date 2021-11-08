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❗️ Не забудьте сдать РСВ за 9 месяцев

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Рубрика РСВ
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Сегодня, 8 ноября, бухгалтерам надо сдать расчет по страховым взносам за 9 месяцев.

Срок был перенесен, так как Владимир Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 8 ноября.

При заполнении РСВ надо обратить внимание на заполнение Раздела 1 и Раздела 3 при выплате зарплаты больше МРОТ. Это касается малого бизнеса.

Напоминаем, компании МСП платят страховые взносы по двум тарифам:

  • 30% (стандартные) — с зарплат в размере МРОТ или меньше;
  • 15% (пониженные) — с сумм зарплат, свыше МРОТ.

Поэтому в РСВ надо заполнять два Приложения 1 Раздела 1.

Одно — с кодом тарифа плательщика «01».

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А второе — с кодом «20».

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Приложение 2 Раздела 1 заполняем аналогично с двумя кодами.

Кроме этого, в Разделе 3 надо выбирать код категории «НР» (22% взносов в ПФР) в отношении суммы зарплаты в размере МРОТ, а код «МС» (10% взносов в ПФР) — с суммы свыше МРОТ.

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