❗️ Не забудьте сдать РСВ за 9 месяцев

Сегодня, 8 ноября, бухгалтерам надо сдать расчет по страховым взносам за 9 месяцев.
При заполнении РСВ надо обратить внимание на заполнение Раздела 1 и Раздела 3 при выплате зарплаты больше МРОТ. Это касается малого бизнеса.
Напоминаем, компании МСП платят страховые взносы по двум тарифам:
- 30% (стандартные) — с зарплат в размере МРОТ или меньше;
- 15% (пониженные) — с сумм зарплат, свыше МРОТ.
Поэтому в РСВ надо заполнять два Приложения 1 Раздела 1.
Одно — с кодом тарифа плательщика «01».
А второе — с кодом «20».
Приложение 2 Раздела 1 заполняем аналогично с двумя кодами.
Кроме этого, в Разделе 3 надо выбирать код категории «НР» (22% взносов в ПФР) в отношении суммы зарплаты в размере МРОТ, а код «МС» (10% взносов в ПФР) — с суммы свыше МРОТ.
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