❗️ Не забудьте сдать РСВ за 9 месяцев

Сегодня, 8 ноября, бухгалтерам надо сдать расчет по страховым взносам за 9 месяцев.

Срок был перенесен, так как Владимир Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 8 ноября.

При заполнении РСВ надо обратить внимание на заполнение Раздела 1 и Раздела 3 при выплате зарплаты больше МРОТ. Это касается малого бизнеса.

Напоминаем, компании МСП платят страховые взносы по двум тарифам: 30% (стандартные) — с зарплат в размере МРОТ или меньше;

(стандартные) — с зарплат в размере МРОТ или меньше; 15% (пониженные) — с сумм зарплат, свыше МРОТ.

Поэтому в РСВ надо заполнять два Приложения 1 Раздела 1.

Одно — с кодом тарифа плательщика «01».

А второе — с кодом «20».

Приложение 2 Раздела 1 заполняем аналогично с двумя кодами.

Кроме этого, в Разделе 3 надо выбирать код категории «НР» (22% взносов в ПФР) в отношении суммы зарплаты в размере МРОТ, а код «МС» (10% взносов в ПФР) — с суммы свыше МРОТ.