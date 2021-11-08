Из-за пандемии четверть бизнесменов сохранят занятость за свой счет. А треть — уволят часть сотрудников

Чуть более половины предпринимателей попытаются сохранить занятость. Половина из них — за счет личных накоплений. Треть уволят часть сотрудников, а 10,1% — уволят всех.

Опрос провел аппарат бизнес-омбудсмена. Опросили 7160 компаний из всех регионов.

«Треть опрошенных в 2021 году вынуждена экономить на фонде оплаты труда. 64,9% респондентов указали, что фонд оплаты труда в их компании не изменился, или немного вырос. 35,0% предприятий снизили ФОТ» — указал Титов.

В результате локдауна, показал опрос, пострадает и занятость в МСП. 56,4% предпринимателей будет пытаться сохранить занятость:

19,7% — с помощью мер поддержки;

26,5% — с помощью личных накоплений;

Еще у 10,2% локдаун не окажет влияние на занятость. Но 33,4% бизнесменов распустят часть своих сотрудников, 10,1% — распустят всех.