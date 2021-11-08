В проекте нового КоАП слишком высокие штрафы, считает бизнес-омбудсмен

За несдачу отчета по статистике хотят ввести штраф до 150 тыс. руб. А за нарушения в области персональных данных — до 18 млн. Проект нового КоАП содержит несоразмерные штрафы за некоторые нарушения, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Речь идет, к примеру, о следующих штрафах:
- за таможенные правонарушения штраф может достигать 200% рыночной стоимости товара (плюс его конфискация);
- за ввод в оборот немаркированных товаров предлагается наказывать штрафом до 400 тыс. рублей с конфискацией орудий или предметов правонарушения;
- за непредоставление или несвоевременное предоставление первичных статистических данных на юрлиц предлагается накладывать штраф до 150 тыс. рублей;
- нарушение законодательства в области персональных данных при определенных условиях может стоить нарушителю до 18 млн рублей;
- за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к размещению и обработке отходов производства и потребления — штраф до 500 тыс. руб. для ИП, до 1 млн. рублей для юрлица;
- за нарушение правил движения тяжелых грузовиков — до 400 тыс. рублей.
«При всем этом размеры штрафов за нарушения, допущенные самими чиновниками, остаются низкими — от 5 до 10 тыс. рублей», — подчеркнул Борис Титов.
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